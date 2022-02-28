Servis aracının çarptığı genç kız öldü

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde akşam saatlerinde H.K (63) yönetimindeki servi aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yaya olarak bekleyen B.K’ya çaptı.

Kazada yaralanan ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.