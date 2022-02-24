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Sessiz Futbolcular, ‘Süper Lig’ Sevincini Başkan Güven ile Paylaştı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2021-2022 sezonu Futbol 1. Lig Şampiyonu olan Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı play-off maçlarıyla süper lige yükseldi.

KAHRAMANMARAŞ 24.02.2022, 09:28
Sessiz Futbolcular, ‘Süper Lig’ Sevincini Başkan Güven ile Paylaştı

Ligi şampiyon tamamlayan Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı Adana’da gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Ligi play-off müsabakalarını da grubunda lider tamamlayarak en üst lige yükseldi.

Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Durdu Türkmen ve futbolcular, 2021-2022 sezonu Futbol 1. Lig şampiyonluk kupasıyla birlikte Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’i makamında ziyaret etti.

Şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e takdim eden kulüp başkanı Durdu Türkmen, “Büyükşehir takımlılarının yer aldığı süper ligde Afşin’i, Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Güven, “1. Ligde mücadele eden Afşin temsilcimiz şampiyon oldu ve oynanan play-off maçlarının da ardından süper lige yükseldiler. İdarecilerimizi, futbolcularımızı tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bu sevinci Afşin’e yaşattılar” dedi.

Süper Lig’de de Afşin’in adını tüm Türkiye’ye duyuracaklarına inandıklarını ifade eden Güven, “Sporcularımızın tamamı kendi özveri ve gayretleriyle bu başarıyı elde ettiler. Spor malzemeleri ve deplasman giderlerinin karşılanması noktasında desteklerimiz oldu. Maddi desteklerin yanında manevi desteklerimizle de futbolcularımızın yanında olmaya çalıştık. Başarılı bir sezonun ardından da Süper Lig’e yükseldiler. Afşin’e bu gururu yaşattıkları için tüm sporcularımıza Afşin halkı adına teşekkür ediyorum. Afşin’in sesini Türkiye’ye duyurdunuz.” açıklamasında bulundu.

İşaret dili aracılıyla düşüncelerini paylaşan Afşin İşitme Engelliler Spor Kulübü Durdu Türkmen Süper Lig’de başarılı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Süper Lig’de şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen Türkmen, “İlçemizi temsil etmek bizleri sevindiriyor. Desteklerinden dolayı Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçeden Süper Lige yükselen nadir takımlardan olduklarını ve büyükşehir takımlarına karşı mücadele edeceklerine değinen Türkmen, “ İlk önce 1. Ligi şampiyonu olduk. Ardından İşitme Engelliler Süper Ligine yükselmek için 18-19- 20 Şubat 2022 tarihlerinde Adana'da Play-Off maçlarını 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puanla grubu lider tamamladık. Uzun bir sürenin ardından tekrar Süper Lig’e yükseldik. Takımımıza 3-4 tane futbolcu daha transfer ederek güçlenmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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