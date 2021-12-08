“Sevgili Günlüğüm” projesinin tanıtım ve başlangıç programı gerçekleştirildi
Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Helal Finans Araştırma Derneği (HEFİAD) tarafından ortaklaşa yürütülen “Sevgili Günlüğüm” projesinin tanıtım ve başlangıç programı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2021, 15:36 08.12.2021, 17:52
Ortaokul ve lise öğrencilerinin okuma yazma alışkanlıklarını artırmak ve kaybolmaya yüz tutmuş mektup ve günlük yazma gibi alışkanlıklarını geri kazandırma amacıyla yürütülen proje ile ilimizde 4 lise ve 2 ortaokuldan oluşan toplam 179 öğrenci projede yer alıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, projenin öğrenciler için çok yararlı olacağını söyledi.
Helal Finans Araştırma Derneği Başkanı Mehmet Gürdaş ise projenin hayırlara vesile olmasını diledi.
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