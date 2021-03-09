Sevilay Coşkun'dan kadın girişimcilere ziyaret

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kahramanmaraş’ta yapılan etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Kadınlar Gününe özel bir program düzenlendi. Düzenlenen programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun’un yanı sıra, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’nun eşi Sibel Hersanlıoğlu Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’nın Eşi Öznur Kaya’da katıldı

Etkinliğe katılanlar daha sonra, Kahramanmaraş’ta hizmet veren bir tekstil fabrikasında çalışan tekstil işçisi kadınları fabrikada ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler ile karanfil hediye etti.

Programdaki katılımcılar, daha sonra Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesinde, izlediği televizyon programından etkilenerek, evinin altını mantar yetiştirme üretim tesisine çeviren üç çocuk annesi Cennet Polat’ı ziyaret etti. Etkinliği düzenleyenlerle bir görüşme gerçekleştire Cennet Polat şöyle konuştu; “İlk üretimlerimi arkadaşlarıma hediye ettim. Ürünlerimin beğenilmesi üzerine ve yakınlarımın tavsiyesiyle manav ve marketlere satış yapmaya başladım. Taleplerin artmasıyla 2017'de tesisimizi büyütmeye karar vererek eşimin de desteğiyle tesisi 100 metrekarelik bu alana taşıdım. Yılın sadece üç aylık kış döneminde üretim yaptık. Bu süreçte elde ettiğimiz yaklaşık 4 ton mantardan aylık 45 bin lira gelir elde ettik. Kooperatif kurmayı hedeflediğini çevresindeki kadınlara da iş imkânı sunmaya çalışacağını” söyledi.

COŞKUN, “KADINLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, ise “Bizler siz kadınları her yerde destekliyoruz. Siz kadınlarımız yeter ki üretmek istesin. Üreten kadınlara Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurumlarımız destekler sağlıyor. Bu bazen maddi olurken bazen sadece kadınlarımızın yanında olmaları bile onların hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Cennet Polat örneği ilimiz için en güzel örneklerdendir” dedi.

Daha sonra Türkoğlu Kaymakamı’nın eşi Sibel Hersanlıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün eşi Öznur Kaya, Üretici Cennet Polat çevre esnafını ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Programa iştirak eden katılımcılar, Kahramanmaraş Demokrasi Meydanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin ortak düzenlediği programa katıldılar. Burada birçok kamu kurumunun ve kentteki kadın kooperatiflerinin açmış olduğu stanttaki ürünleri inceleyen protokol üyeleri, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.