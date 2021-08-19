Sevilay Olimpiyat’ta mücadele edecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün şampiyon sporcusu Sevilay Öztürk, Tokyo’da gerçekleştirilecek yüzme yarışmalarında ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Daha önce Maderia Adası’nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak göğüsleri kabartan Öztürk, bu defa Tokyo 2020 Olimpiyatları kapsamında düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda rekabet edecek. Hazırlıklarını sürdüren başarılı sporcu, altın madalyayı kazanarak birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.