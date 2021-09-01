Sevilay Öztürk, Gaziantep havalimanında büyük bir coşku ile karşılandı

Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçen 17 yaşındaki Sevilay Öztürk’ü Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü yönetimi ve sporcuları karşıladı.

Karşılanma sonrasında Milli sporcumuz Öztürk, Gaziantep’te şehir turu yaptı.

Gençlik ve spor il müdürü cemil boz, milli sporcumuzu Sevilay’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Milli sporcu Sevilay Öztürk’te “bana destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.