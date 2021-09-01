Sevilay Öztürk, memleketi Kahramanmaraş’ta coşkuyla karşılandı!
Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında S5 kategorisinde 3.olarak bronz madalya kazanan Kahramanmaraşlı Sevilay Öztürk yurda döndü.
KAHRAMANMARAŞ 01.09.2021, 16:51 01.09.2021, 19:21
Memleketi Kahramanmaraş’ta coşkuyla karşılanan olimpiyat 3.sü Sevilay Öztürk’ün karşılanması Aksu TV ekranlarından canlı yayınla sevenleriyle buluşturuldu.
Canlı yayında konuşan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Sevilay Öztürk’ün elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu dile getirdi.
Olimpiyatta tarih yazarak 3.olan, Kahramanmaraş’a ve Türkiye’ye bu gururu yaşatan Milli Yüzücü Sevilay Öztürk ise yaptığı açıklama da “üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Milli Yüzücü Sevilay Öztürk babası Bülent Öztürk ise yaptığı açıklama da “Bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere şehrin büyüklerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
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