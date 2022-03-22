Kahramanmaraş’ta, iş insanı Ekrem Ergin’in yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden annesi Sevim Ergin son yolculuğuna uğurlandı.



Kent siyasetinin ve iş dünyasının önemli isimlerinde Ekrem Erginin annesi Sevim Ergin ulu camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Törene Ekrem Ergin, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı Serdar Salih Çiçekçi, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen, İş İnsanı Mustafa Buluntu ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Aksu TV Ailesi Olarak Merhumeye Allahtan Rahmet Kederli Ailesine Ve Sevenlerine Baş Sağlığı Dileriz.