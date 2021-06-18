Sevinç ve Tecirli ailelerinin mutlu günü!

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne ailesi ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, siyasiler ve kent protokolü katılım sağladı.

Nikâhlarını büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaparken, nikâh şahitliğini düğüne gelen protokol yaptı.

Mutluluklarını Aksu Haber’e anlatan genç çiftler, düğünlerine katılan herkese teşekkür etti.