Şeyhadil mahallesi muhtarlığından örnek davranış

Düzenlenen tıraş programı şeyhadil mahallesi muhtarlığının bahçesinde gerçekleşti.



Ayrıca programa bir tebessüme değer derneği de mahalledeki çocuklara pamuk şeker dağıtarak palyaço gösterisiyle çocukları eğlendirdi.



Şeyhadil mahallesi muhtarı Şahin Çayır, böyle programları her ay yaptıklarını söyledi.