Şeyhadil mahallesi muhtarlığından örnek davranış
Şeyhadil mahallesi muhtarlığı örnek bir programa imza atarak yaklaşık 30 kişiyi ücretsiz tıraş yaptırdı.
KAHRAMANMARAŞ 17.02.2022, 17:10 17.02.2022, 18:58
Düzenlenen tıraş programı şeyhadil mahallesi muhtarlığının bahçesinde gerçekleşti.
Ayrıca programa bir tebessüme değer derneği de mahalledeki çocuklara pamuk şeker dağıtarak palyaço gösterisiyle çocukları eğlendirdi.
Şeyhadil mahallesi muhtarı Şahin Çayır, böyle programları her ay yaptıklarını söyledi.
Namaz Vakti 17 Şubat 2022
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|24
|31
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|28
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|23
|24
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|22
|36
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|23
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|22
|22
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|24
|17
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|54
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|24
|50
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|43
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|39
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|38
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|26
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|24
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|20
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