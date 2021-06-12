Şeyhadil Mezarlığı’nda çevre düzenlemesi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Şeyhadil Mezarlığı’nda çevre düzenleme, temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2021, 15:58 12.06.2021, 18:30
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şeyhadil Mezarlığı’nda çevre düzenleme ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında, Büyükşehir ekipleri mezarlık içerisindeki yürüyüş yollarını baştan uca yeniledi.
Deforme olan mezarlık içi yollarda süren sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi. Ayrıca, defin alanları, ortak kullanım alanları ve şehitlik başta olmak üzere tüm mezarlık alanında detaylı bir temizlik çalışması da gerçekleştirildi.
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