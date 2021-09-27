Seyir halindeki araç alev alev yandı!

Sürücü araçtan inerek yanmaktan kurtulurken araç büyük hasar gördü.

Aracın yanma anları cep telefonu kamerasına yansırken, yangını çevredeki vatandaşlar söndürdü.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin önünde bulunan kavşakta meydana gelen olayda. Lüks araç, Tekerek istikametinde ilerlerken aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı

Durumu fark eden araç sürücüsü araçtan inerek motor kısmını kontrol etmek istediği sırada birden alevler yükseldi.

Araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar araca yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların çabası sonuç verdi ve yangın söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

