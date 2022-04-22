Seyir halindeki otomobilde uyuşturucu çıktı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri, seyir halinde olan otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 18:19
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kötüre Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar üzerine seyir halinde olan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
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