Seyir halindeki otomobilde uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kötüre Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar üzerine seyir halinde olan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.