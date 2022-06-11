Seyir Teras’ında akşam yemeği tertip edildi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihî Kenter Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısı öncesi kentte gelen belediye başkanları ve meclis üyeleri için Seyir Teras’ında akşam yemeği tertip etti.
Düzenlenen akşam yemeğine Başkan Güngör’ün yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Özbekistan Andican Bölgesi Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov ile heyeti, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kentte misafir olarak gelen Belediye Başkanları ve meclis üyeleri katılım sağladı.
Seyir Teras’ında yemekler Kahramanmaraş’ın yöresel türküleri eşliğinde yenildi.
Yemeğin ardından Dondurma şovu yapıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programla ilgili konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven şu sözlere yer verdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör ise “Tarih kokan kentimizde misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.
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