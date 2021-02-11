Seyyar araç muayene istasyonu Pazarcık’ta!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan vatandaşların talebi doğrultusunda TÜVTÜRK’e bağlı seyyar araç muayene istasyonu Pazarcık ilçesinde hizmet vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2021, 13:46 11.02.2021, 14:58
Hafta da bir gün hizmet verecek olan Muayene istasyonunu yer olarak Kapalı Pazar yerinde hizmet verecek.
Pazarcık Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Kemal Salim ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Murat Çoraplı ile birlikte seyyar muayene istasyonunu yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrâhim Yılmazcan, "İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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