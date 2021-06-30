Seyyar satıcının 1700 lirasını yağmalama suçuna 18 yıl hapis cezası

Elbistan’ın kırsal Gökçek Mahallesi’ne satış için giden seyyar satıcı Mustafa G.’nin aracının yağmalaması ve bin 700 lira paranın alınması olayının karar duruşması yapıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar H.Z.(68) ve E.Z.(24) duruşmaya katılmadı.

“Yağma” suçundan suçlu bulunan sanıklardan E.Z. 10 yıl hapis cezasına ve tutuklanması, H.Z. ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.