Sezai Karakoç konulu panel düzenlendi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aralık ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sezai Karakoç konulu panel düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2021, 14:48 31.12.2021, 17:55
Panelde Üstad Sezai Karakoç’u yakından tanıyan isimler onunla olan hatıralarını dinleyenlerle paylaştı.
Yedi güzel adam edebiyat müzesinde gerçekleştirilen panele Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Maltepe Üniversiteyi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Yazar Prof. Dr. Turan Karataş, Yazar Yüksel Kanar ve vatandaşlar katılım sağladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş büyükşehir belediyesi olarak kültürel etkinliklerle dolu bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti.
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