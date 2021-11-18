Sezai Karakoç ruhuna hatimler indirildi!

Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü görevine atanan Ali Canbolat, ilçede görev yapan din görevlileriyle bölge toplantılarında bir araya gelmeye devam ediyor. İstişareye verdiği önemle sık sık din görevlileriyle buluşan ilçe müftüsü Canbolat, bu kez ise Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereköy, Peynirdere, Bulanık, Kozludere, Gafarlı, Akyar ve Ayaklıcaoluk mahallelerini kapsayan Cami görevlileriyle bir araya geldi. Din görevlilerinin taleplerini dinleyen ve görüş alışverişinde bulunan Canbolat, tecrübe paylaşımının önemini vurguladı. Bölge toplantısında geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kahramanmaraş’ın fahri hemşehrisi dünyaca ünlü şair ve yazar Sezai Karakoç da unutulmadı.

Ulu cami İmam Hatibi Mustafa Arifoğlu’nun okuduğu Kur’an Tilaveti ardından, Din Görevlileri, Hafızlık Kur’an Kursları ve çeşitli sivil toplum kuruşlarınca okunan hatimler,Müftü Ali Canbolat’ın dusıyla merhum Sezai karakoç’un ruhuna ithafen indirildi. “Büyüklerimizi anabilmek ve yâd edebilmek güzel hadiselerdir” Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat, görevlilerle olan istişare ve tecrübenin önemine dikkat çekerek, hayatını kaybeden şair ve yazar Sezai Karakoç’u rahmetle andı.

Canbolat, “Çalıştığımız arkadaşlarla daha iyi tanışabilmek, bazı konuları görüşüp paylaşabilmek için bu bölgede görev yapan arkadaşlarımızla bir araya geldik. İstişarelerde bulunduk, birlikte çok güzel tecrübe ve öneri paylaşımı oldu. İnşallah bundan sonra da bölge toplantılarını yapmaya devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Bir araya gelmemiz esnasında geçtiğimiz gün rahmeti Rahman’a yolcu ettiğimiz, gençliğimize önderlik ve rehberlik yapan şair ve yazar Sezai Karakoç’u da andık. Ruhuna ithaf edilmek üzere okunan hatmi şeriflerin de duasını arkadaşlarımızla birlikte icra ettik. Büyüklerimizi anabilmek, önümüze ışık tutan kimseleri yâd edebilmek güzel hadiselerdir.

Rabbim cümlemize yâd edilmeyi ve arkasından Fatiha okunan kimselerden olmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı. “Birlik beraberlik ortamını görmek çok güzel oldu” Diyanet Sen Şube Başkanı Şevket Bozdoğan da bölge toplantısı vesilesiyle din görevlileriyle bir araya gelmenin önemine değindi. Bozdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti, “Dulkadiroğlu ilçemizin doğusunda bulunan mahallelerimizde görevli kardeşlerimizle bir araya geldik. Dulkadiroğlu ilçe müftümüzün katılımıyla, müftülüğümüz organizesinde birlik beraberlik ortamını görmek çok güzel oldu. Aynı zamanda Türkiye’nin hatta dünyanın belirli bir şairi olan Sezai Karakoç ağabeyimizi rahmetle andık. Okunan hatimleri ruhlarına bağışladık. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim kardeşlerimizin birliğini daim etsin. Sayın müftümüze ve ilçe müftülüğümüze bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür programlar devam eder.” Toplantının ev sahipliğini ise Peynirdere Camii İmam Hatibi Tuncay Kenger ve Gafarlı Camii İmam Hatibi Mustafa Poyraz yaptı.