Sezal; Osman Başkan İlçeyi geliştirerek değişim ve dönüşüme uğrattı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat sezal Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve incelemeler yapmak üzere Türkoğlu İlçesine gitti.Milletvekili Sezal ilk olarak, Ak Parti Türkoğlu İlçe teşkilatını ziyaret etti oradan beraberindekilerle Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u makamında ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.Daha sonra Türkoğlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. M.Abid Başırıcı'yı makamında ziyaret ederek ilçede yapılan sağlık yatırımları hakkında istişarelerde bulundular.Buradan Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesine geçen Cihat Sezal, Osman okumuş ve beraberinde ki heyet Hastane Başhekimi Dr. Ahmet Bora Gül’ü ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiler.Sonrasında ise tedavi gören hastaları ziyaret ederek, acil şifalar dilediler.