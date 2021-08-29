Sezal ve Şerefoğlu ailelerinin mutlu günü!

Bakan Yanık’a Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı fırat görgel ilçe başkanları eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün kıydığı nikâh’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve kent protokolü genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Sezal ve Şerefoğlu ailelerinin düğün merasimine katılanlar ise duygularına Aksu Haber’e paylaştı.