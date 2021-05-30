Sezon bitti, böyle oldu!
Sokağa çıkma yasaklarında bile müşterileri azalmayan balıkçılarda, balık avı sezonunun bitmesi ile müşteri sayısı sert düştü.
KAHRAMANMARAŞ 30.05.2021, 16:48 30.05.2021, 18:17
Balık sezonun bitmesi tezgahlardaki balık çeşitliliğini azalttı ama çiftlik balıkları yerlerini hala Koruyor.
Kahramanmaraşlı vatandaşların yazın balık tüketmediğini belirten Balıkçı Fırat Demirer, Balık tüketiminin mevsimi olmadığını söyledi.
Konuşmasının devamında Demirer,“balık sezonunun sona ermesiyle birlikte deniz balıkları satışımızda biter ama çiftlik balıklarımız her zaman bulunur” dedi.
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