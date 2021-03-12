Sezon sonuna kadar kulübe destek vereceğiz
Kahramanmaraşspor Kulübü eski Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan’dan açıklama!
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2021, 17:23 12.03.2021, 19:27
Kahramanmaraşspor kulübü eski Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan bugün düzenlenen basın açıklamasında gündeme ilişki açıklamalarda bulundu.
Kulüp başkanlığından istifa eden Ceyhan, sezon sonuna kadar kulübe desteklerini vereceğini açıkladı.
Sosyal medya üzerinden kendi aleyhine yapılan paylaşımlara cevap veren Başkan Ceyhan şu sözlerle karşılık verdi.
Başkan Ceyhan konuşmasının devamında kulübün satılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
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