Sezonun en trend ürünleri Lee Cooper’da!

Avrupa'nın en eski denim markalarından Lee Cooper,  yeni kış sezonu ürünleriyle Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 19.08.2021, 13:34
Sezonun en trend ürünleri Lee Cooper’da!

Lee Cooper Adana yolu üzeri şehirlerarası otobüs terminalinin bir buçuk kilometre ilerisinde servis yolunda yer alan OUTLET mağazasıyla her yaştan bireye hitap ediyor.

Yaz sezonun sona ermeye başlamasıyla mağazada kışlık ürünlerde gelmeye başladı

Kış sezonu ürünlerinde ceketler, kazaklar, montlar ve pantolonlar dikkat çekerken ilerleyen günlerde gelecek yeni ürünlerle çeşitliliğin arttırılması hedefleniyor

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