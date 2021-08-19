Sezonun en trend ürünleri Lee Cooper’da!

Lee Cooper Adana yolu üzeri şehirlerarası otobüs terminalinin bir buçuk kilometre ilerisinde servis yolunda yer alan OUTLET mağazasıyla her yaştan bireye hitap ediyor.

Yaz sezonun sona ermeye başlamasıyla mağazada kışlık ürünlerde gelmeye başladı

Kış sezonu ürünlerinde ceketler, kazaklar, montlar ve pantolonlar dikkat çekerken ilerleyen günlerde gelecek yeni ürünlerle çeşitliliğin arttırılması hedefleniyor