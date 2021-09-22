SGK İl Müdürü Akbalaban’dan önemli hatırlatma!

SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, bölgede görev yapan gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya gelerek, yapılandırma kanunu hakkında açıklamalarda bulundu.

SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hakkında Duyuruda “Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

“PEŞİN ÖDEMELERDE Yİ-ÜFE’NİN YÜZDE 90’I, 2 TAKSİTLE ÖDEMEDE İSE YÜZDE 50’Sİ SİLİNECEK”

Bu kanunla vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidildiğini belirten Akbalaban, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırılmasına başlanmıştır. 30 Nisan 2021’den önceki (bu tarih dahil) döneme ait kurum alacakları bu kapsamdadır. Yapılandırmanın kapsamında; sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı. 30 Nisan tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar. 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır.

Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalıları borçlarını yapılandırma kanunu kapsamında ödememeleri halinde 30 Nisan tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçları silinecektir. Sigortalılıkları 1 Mayıs tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Kasım 2021’e (31Ekim tarihi hafta sonuna denk geldiği için) kadar ödemek gerekmektedir. Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. “

“GSS PRİMLERİ 31 ARALIK’A ÖDENİRSE GECİKME CEZASI VE ZAMMI SİLİNECEK”

Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenme zorunluğu olduğuna dikkat çeken Akbalaban, “2021/Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31Aralık tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30 Aralık’a kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir” diye konuştu.