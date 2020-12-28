SGK İl Müdürü Harun Akbalaban’dan çağrı!
SGK' ya olan borçların yapılandırma fırsat ve avantajı 17 Kasım 2020'de başladı ve 31 Aralık 2020'de sona erecek, borcu olanlar için artık son bir hafta içerisine girildi.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2020, 18:14
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, Aksu Haber’e özel olarak yaptığı açıklamada 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ”la ilgili yapılandırma fırsatının tüm detaylarını anlattı.
Akbalaban, yapılandırma fırsatının sigortalılara, işverenlere büyük kolaylıklar sağladığını vurguladı.
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