SGK İl Müdürü Harun Akbalaban’dan çağrı!

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, Aksu Haber’e özel olarak yaptığı açıklamada 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ”la ilgili yapılandırma fırsatının tüm detaylarını anlattı.

Akbalaban, yapılandırma fırsatının sigortalılara, işverenlere büyük kolaylıklar sağladığını vurguladı.

