SGK Kahramanmaraş İl Müdürü'nün Acı Günü
Kahramanmaraş’ta görev yapan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban'ın annesi vefat etti.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2021, 14:01
Aydın Didim’de ikamet eden Akbalan’ın annesi hayatını kaybetti.
Vefat haberinin ardından Akbalaban baba evine giderken, cenazenin bugün öğle namazında müteakip Aydın Didim’de kaldırılacağı öğrenildi.
Bizde Aksu TV olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyoruz.
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