Show Team ana sponsoru Çırağın Group oldu
28-31 Mart arası Antalya’da düzenlenecek olan “Uluslararası Hair Festival Ve Altın Makaslar Yarışıyor” yarışmasına Kahramanmaraş’tan da bir takım katılım sağlıyor.
Yarışmaya katılacak olan Kahramanmaraş Show Team adındaki takımın ana sponsoru ise yaptığı bir birinden güzel projelerle adından söz ettiren çırağın grup oldu.
Gösteri takımı ve ana sponsor Çırağın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Özkömeç’i makamında ziyaret etti.
Burada bir açıklama yapan Başkan Öz Kömeç Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sağlayacak olan bu takımın her zaman yanında olacaklarını ifade etti.
Ardından Takım Koordinatörü Ahmet Ceyhan ise destek veren herkese teşekkür etti.
Takımın ana sponsoru olan Çırağın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak’ta Kahramanmaraş’ın tanıtımı için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerine dikkat çekti.
Daha sonra gösteri takımı KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu’yu ziyaret ederek yapılacak olan yarışma hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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