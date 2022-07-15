Sıcak havalarda serinlemenin en iyi yolu

İçerisinde mevsimin en özel meyvelerini barındıra yaz atomu özellikle yaz aylarının en çok tercih edilen içecekleri arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır en doğal içecekleri vatandaşlarla buluşturan Tarık Kaplan vatandaşların asitli içeceklerden açınmalarını ve daha çok doğal içecekleri tercih etmelerini önerdi.