Sıcak havalarda serinlemenin en iyi yolu
Hava sıcaklıklarının son günlerde iyiden iyiye artmasıyla birlikte asitli içeceklerden uzak duran vatandaşlar yaz atomuna yöneldi.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2022, 16:47 15.07.2022, 18:31
İçerisinde mevsimin en özel meyvelerini barındıra yaz atomu özellikle yaz aylarının en çok tercih edilen içecekleri arasında yer alıyor.
Uzun yıllardır en doğal içecekleri vatandaşlarla buluşturan Tarık Kaplan vatandaşların asitli içeceklerden açınmalarını ve daha çok doğal içecekleri tercih etmelerini önerdi.
Namaz Vakti 15 Temmuz 2022
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|36
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|36
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|36
|50
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|36
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|36
|49
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|49
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|36
|48
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|36
|48
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|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
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|36
|38
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|12
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|O
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|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
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|92
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|38
|74
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|38
|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
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|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
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|51
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|51
|11. Newcastle
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|48
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|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
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|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
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|38
|22
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|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
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|38
|70
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|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
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|55
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|38
|48
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|46
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|42
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|42
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|39
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|39
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|39
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|38
|38
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