Sıcaklara dikkat!
Yapılan araştırmalar yaz aylarında aşırı sıcaklara bağlı olarak kalp krizi riskinin arttığına işaret ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2021, 15:03
Damarlardaki pıhtılaşmayı engellemek için bol sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ağır spor yapmamak ve hafif beslenmek de önemli.
Aşırı sıcaklar sağlık için risk oluşturuyor. Özellikle de kalp hastalarını olumsuz etkiliyor.
Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, sıcaklarda kalbi yormayacak tavsiyeler de bulundu.
Uzmanlara göre; yeterince su içmemek, terleten kıyafetler giymek ve spor yaparken vücudu fazla yormak kalp hastalıklarını tetikleyebilir.
Vücuttaki sıvı kaybı ritim bozukluğuna da sebep olabiliyor. Bu nedenle hissedilen kalp çarpıntıları dikkate alınmalı.
Uzmanlar tansiyon hastalarının da aşırı sıcaklarda sık sık tansiyonlarını kontrol etmelerini tavsiye ediyor.
Muhabir: Gökhan Çalı
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