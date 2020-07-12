Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi parklarda buldu
Sıcaktan bunalan vatandaşlar çağreyi parklarda buldu.Vatandaşlar park ve mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu
KAHRAMANMARAŞ 12.07.2020, 18:23 12.07.2020, 18:58
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi parklara gitmekte buldu.
Mesire alanları ve park bahçelere giden vatandaşlar ağaç gölgelerinde serin havanın tadını çıkardılar.
Hafta sonunu fırsat bilen Kahramanmaraş halkı ise mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.
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