Sıcaktan bunalanlar kanyon ve şelalelere akın ediyor

Kahramanmaraş'ta yaz günlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonları kanyon ve şelalelerde vakit geçirerek serinliyor.

Barajları, şelale ve kanyonları ile de meşhur Kahramanmaraş'ta, keşfedilmiş 10'a yakın şelale ve kanyonlar doğa turizmcilerinin ilgisini çekiyor.

Onikişubat İlçesi Kertmen Mahallesi, Andırın ilçesi Büvet kanyonu ve Göksun ilçesinde sıcak yaz günlerini fırsat bilen yerli turistler, şelalelere akın ederek, stres atıp serinleme fırsatı buluyor.

5 metre derinliğindeki göleti ve 9 metre yüksekliğindeki şelalesiyle dikkat Savruk Şelalesi, Kahramanmaraş'ın en güzel 10 şelalesi arasında yer alıyor. Yeşil bitki örtüsü ve gür ormanların arasında eşsiz bir manzara sunan şelaleler, insanların uğrak noktası haline geliyor. Vatandaşlar, burada doğa ile iç içe serinleme imkanı buluyor.

Şelale ve kanyonlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini de ağırlıyor. Aşırı sıcaklardan bunalan birçok kişi, serinlemek için soluğu Savruk Şelalesi'nde aldı. Doğa harikası şelalenin buz gibi suyunda yüzerek serinleyenler, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kanlı Bövet'i görmek için Muş'tan geldiğini ifade eden Rıfat Koç, "Buranın ismini çok duydum özellikle burası için geldim. Suyunu ve doğasını çok beğendim. Temiz, soğuk bir su var. Yüzebilirsem yüzeye çalışacağım. Güzel bir vakit geçireceğime inanıyorum" dedi.