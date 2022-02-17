Şifa deposu “Süper Karışım”
Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde bir sıcak bir soğuk giden hava koşulları sık sık hastalanmalara sebep oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.02.2022, 12:17 17.02.2022, 12:36
Vücudun bu değişimlere ayak uydurma sürecinde bol bol vitamin minerallerden oluşan enerji depolarına ihtiyacı oluyor.
Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan bal da bu enerjinin ana kaynaklarından birisi oluyor. Bal, zencefil, zerdeçal ve daha birçok doğal şifa deposunun karışımıyla oluşan süper karışımda bu dönemde vücut açısından kalkan görevini yerine getiriyor.
Kahramanmaraş’ta balcılık yapan ali sapsız bu karışım sayesinde insanların bu dönemi daha kolay atlatabileceğine dikkat çekti.
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