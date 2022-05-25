Sıfır atık projesi kapsamında sergi açtılar!
Kahramanmaraş Karacaoğlan ilkokul ve ortaokul öğrencileri sıfır atık projesi kapsamında sergi açtı.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2022, 15:55 25.05.2022, 17:00
Karacaoğlan ilkokul ve ortaokulu tarafından geri dönüşüm ve sıfır atık projesi kapsamında atık malzemelerden üretilen ürünlerle sergilendi.
Öğrenciler ve öğretmenler "Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerden üretilen ürünlerden oluşturulan sergiye yoğun katılım oldu.
Okul binasında açılan sergide, öğrencilerin, karton, mukavva, pet şişe, şişe kapakları ve yalıtım malzemeleri kullanarak yaptıkları çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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