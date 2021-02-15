Sıfır Atık Projesine Bir Katkı Daha

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında şehir genelinde konumlandırdığı ‘Kıyafet Kumbaraları’ ile geri dönüşüme destek olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kıyafetler başta olmak üzere çanta, ayakkabı, nevresim ve perde gibi tekstil ürünlerinin de toplanacağı kıyafet kumbarasından şu ana kadar 56 adet yerleştirildi. Ana cadde ve bulvarlar üzerine yerleştirilen kıyafet kumbaraları toplamda 300 adet olacak. Projeyle, tekstil ürünlerinin üretimi sebebiyle oluşan karbon ayak izinin önlenmesi ve ekosistemin korunması hedefleniyor.

Atık Tüm Tekstil Ürünleri Dönüştürülebilir

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin muhtelif cadde ve bulvarlarına yerleştirdiğimiz kıyafet kumbaralarının geri dönüşüm sürecine ciddi bir katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin tekstil ürünlerinin önemli bir kısmı dönüşüme sokularak tekrar kullanılabilir olacak. Her yıl atık olarak değerlendirilen kişi başı ortalama 40 kilogram tekstil ürününün yeniden kullanılması, ekosistemin korunması için atılmış güzel bir adım olacak” ifadeleri kullanıldı.