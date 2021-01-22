Şifreyi çöz büyük ödülü kazan!

Yarışmanın amacı;

Kahramanmaraş’ın Kurtuluş savaşında verdiği bağımsızlık mücadelesinin arkasındaki manevi ruh, günümüze tevarüs etmiş olan bağımsız yaşama ülküsüyle yoğrularak genlerimize kodlanan milli kültür ve ahlakımızın asalet ve ilkelerinden yola çıktığımız Maraş Muharebesi’nde etkin rol oynayan kişiler ve şehrin tarihi yerlerine dikkat çekilerek gençlerimizde milli şuurla farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamak.

Yarışmanın şekli;

Yarışmaya katılmak isteyen ve başvurusu kabul edilen adaylar gruplar halinde yarışacak her grup kendi stratejisini kendisi belirleyerek hedefe ulaşmaya çalışacaktır. Yarışmada adaylara başlangıç noktasında ilk şifreleri verilecek ve adaylar şifreyi çözerek bir sonraki şifreye ulaşmaya çalışacaklardır. Yarışmada toplam 7 şifreli mekan bulunmaktadır. Yarışmada her grup için ayrı ayrı şifre olacak son şifre 1 adet olacaktır.

Yarışmada belirlenen mekanlar İl Merkezi sınırları içerinde olup adaylar herhangi bir vasıta olmaksızın hedeflere ulaşabileceklerdir.

Yarışma 12 Şubat 2021 saat 10.00 da Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari bina önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Cemil BOZ tarafından ilk şifrenin adaylara tesliminden sonra başlayacak ve son şifreyi, şifrenin bulunduğu tarihi mekan içerisinde adayların İl Müdürü Sayın Cemil BOZ’a teslim etmesinden sonra sonlanacaktır.

Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yarışmaya en fazla 15 grup katılabilecektir. Başvuru sayısının belirlenen başvuru sayısını geçmesi durumunda yarışacak gruplar kura yöntemiyle belirlenecektir.

Adaylar ekteki katılma belgesini mavi tükenmez kalemle doldurup aşağıda belirtilen adrese müracaatlarını yapabilirler.

Yarışma sonrası tüm katılımcı gençlerle hatıra fotoğrafı çekilecektir.

Genel Başvuru Şartları;

1- 18- 29 yaş altı ilimiz gençlerinin katılımı.

2- Yarışamaya gruplar halinde katılmak.

3- Katılımcı gruplar; en az 2, en fazla 3 kişiden oluşmalıdır.

Başvuru koşullarına uymayan katılımcı grupların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Yarışmaya Katılım Şekli;

Adaylar; 22 Ocak 2021 ile 10 Şubat 2021 tarihleri 10.00-16.00 saatleri arasında Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler birimine şahsen başvuru yapabilecektir.

Başvuru adresi: Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi Şazi Bey Mahallesi Malik Ejder Caddesi. 129a 46046 Onikişubat stadyumu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ İletişim No. (344) 235 17 02 Dahili :160

Ödül;

Yarışmayı kazanan grup 1500 ₺ ödülün sahibi olacaktır.

Yarışmaya katılan tüm gençlerimize Kitap, hediye edilecektir.