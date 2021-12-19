Sihirli Adres adlı çocuk tiyatrosu vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti

Necip Fazıl Kültür merkezinde gerçekleşen tiyatroda; çocuklar, hem gönüllerince eğlendi hem de önemli bilgiler öğrendi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Oyunun Yazarı ve Yönetmeni Nevin Metin Yılmaz, “burada çocuklarla buluşmamıza vesile olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.