"Sihirli Şapka" isimli çocuk oyunu izleyicilerle buluştu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.02.2022, 15:26 13.02.2022, 16:11
Bu anlamda ‘Sihirli Şapka’ isimli çocuk oyunu Necip Fazıl Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu.
Çocukların yoğun ilgiyle takip ettiği tiyatroda şarkılar söylendi, danslar edildi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Tiyatro yönetmeni Rıfat Kanpara, etkinlikleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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