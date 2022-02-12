‘Sihirli Şapka’ Minik İzleyicilerini Bekliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayı boyunca söyleşi, tiyatro gösterileri, konferans gibi pek çok etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında alanında uzman konuklar sanatseverlerle bir araya geliyor. 13 Şubat Pazar günü (yarın) ‘Sihirli Şapka’ isimli çocuk tiyatrosu miniklerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde gösterilecek tiyatro oyununa tüm çocuklar davet edildi. Sahnelenecek oyunun biletleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.