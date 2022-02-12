‘Sihirli Şapka’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Sihirli Şapka’ isimli çocuk oyunu 13 Şubat Pazar günü (yarın) minik izleyicilerle buluşacak.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2022, 16:01
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayı boyunca söyleşi, tiyatro gösterileri, konferans gibi pek çok etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında alanında uzman konuklar sanatseverlerle bir araya geliyor. 13 Şubat Pazar günü (yarın) ‘Sihirli Şapka’ isimli çocuk tiyatrosu miniklerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde gösterilecek tiyatro oyununa tüm çocuklar davet edildi. Sahnelenecek oyunun biletleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.
Namaz Vakti 13 Şubat 2022
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|4. Başakşehir
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|40
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|24
|36
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|35
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|25
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|22
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
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|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
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|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
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|23
|33
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|23
|29
|10. Boluspor
|21
|28
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|22
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
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|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|22
|26
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|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
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|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Atletico Madrid
|23
|39
|5. Barcelona
|22
|38
|6. Villarreal
|24
|36
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|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
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|23
|31
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|23
|30
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|23
|27
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|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|24
|19
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11