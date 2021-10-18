Şiir ve Edebiyat Günleri başladı!

Büyükşehir Belediyesi’nin 5 gün boyunca 11 ilçede 15 ülkeden yazar ve şairle 100’e yakın etkinliği kültür sanat dostlarıyla buluşturacağı “2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” Mehmet Akif Ersoy kültür merkezinde ilk etkinlikle başladı.

2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nin açılış programında 14 yarışmada dereceye giren adaylara ödülleri verildi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; “Geçtiğimiz yıl “çünkü sözümüz var” sloganıyla düzenlemiştik Şiir ve Edebiyat Günleri’ni. Bu yıl ise “çünkü söz iyileştirir” sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu sloganların devam etmesini, yerini bulmasını murat ediyoruz.

Biliyorsunuz “söz”, tarihten, imparatorluklardan, hatta arkadaşlardan ve kardeşlerden geriye kalan tek şeydir. O eskimez, o yorulmaz, insan varlığını sürdürdüğü müddetçe hikâyesini, tecrübesini, dünyadan öğrendiklerini söz ile aktarır.

Sözümüz ile mimari eserlerimizi inşa ederiz, sözümüz ile dostumuzu biliriz, sözümüz ile düşmanımızı belirleriz, söz ile âşık olur, söz ile hayatımızı kurarız. Söz ile evlat büyütürüz ve dünyaya bir “söz” bırakmak için yaşarız.

Biz tarihini, gelenek ve göreneğini, gördüklerini “söz” ile “şiir” ile aktaran bir medeniyetin evlatlarıyız. Dolasıyla sözün insanı nasıl iyileştirdiğini, hakikatli sözün tarih içinde devam etmesinin neleri değiştirdiğine onlarca kez tanık olduğumuzu belirtmeliyiz.

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ni düzenleme fikri ilk ortaya çıktığında, Kahramanmaraş’ın “söz”ünün Türkiye’nin “söz”ü olduğunu düşündük. Çünkü bu topraklardan, Karacaoğlan’lar, Nadir Baba’lar, Abdulgaffar Baba’lar, Cahit Zarifoğlu’lar, Bahaeddin Karakoç’lar geçti. Ve nice güzel adamlar da geçmeye devam edecek.

Biz, sözün aktarılmasında; hem Şiir ve Edebiyat Günleri özelinde hem de diğer kültürel organizasyonlarımızda, sadece bir “aracı” olduğumuzu bilerek hareket ediyoruz.

Kütüphane köşelerinde Cahit Zarifoğlu şiirleri okuyan, Kemal Tahir romanlarının atmosferinde kaybolan, İhsan Fazlıoğlu hocamızın bir cümlesinin altını, bir sırrı taşır gibi çizen, kısacası sözü duymak ve takip etmek isteyen gençlerimiz için sadece “aracılık” etmek niyetiyle yola çıktık.

Bu büyük isimlerin yazdıklarını taklit ederek, gizli gizli bir şeyler yazan ve bunu henüz kimseye söylemeye cesaret edemeyen o gençlerimize “kendinizi açık edin ve bundan da çekinmeyin” demek için, şehrimize; hem dünyadan hem de Türkiye’den birbirinden değerli yazarları ve şairleri davet ettik. Şiir, deneme ve öykü yarışmaları düzenledik. Sözün devam etmesi için, sözümüz taşınsın diye yaptık bütün bunları…

II. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri ve hemen akabinde düzenleyeceğimiz Kahramanmaraş Kitap Fuarı ile Türkiye’nin gündemine, en azından bir ay boyunca, edebiyatı ve sanatı taşımak niyetindeyiz. Çünkü, birbirimizi iyileştirmeye ihtiyacımız var. Sözün iyileştirici tarafında yer almaya yakışan bir millet olduğumuzu düşünüyoruz.

Çünkü, söz iyileştirir dedik. Ama sözün bazen yaraladığını da elbette biliyoruz, bunun farkındayız. Niyetimiz; kimseyi söz ile yaralamayan bir zemin kurmak ve yaralananları “söz” ile iyileştirmek

Bu vesileyle tekrar, 5 gün, 15 ülke ve 100’e yakın etkinlik ile kurduğumuz bu seneki Şiir ve Edebiyat Günleri Açılış ve Ödül Törenine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Oturumlarımızda hem edebiyatın hem de hayatın gerektirdiği “sorulardan” başlıklar ürettik. Mehmet Akif Ersoy, Karacaoğlan ve Türkçenin Süt Dişleri Yunus Emre’yi merkeze alarak coğrafyamızda “sözün” nasıl taşındığının izlerini sürmeyi hedefledik. İnşallah, bu beş günlük programın akabinde bazı cevapları yanımıza alır ve bazı izleri daha net takip etmeyi başarırız.”