Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor Başvuru

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Yarışmalarına başvurular sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri için 8 ayrı dalda yarışma düzenlendi. Şiir, öykü, deneme, resim ve Aşık Mahsuni Şerif Ses Yarışması’na toplam 4022 adet başvuru gerçekleştirildi.

12 Kasım’da Açıklanacak

Yarışmalara ilişkin Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 8 ayrı dalda düzenlediğimiz yarışmalara başvurular sona erdi. Yarışmalara katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür ediyor başarılar diliyoruz. Jüri üyelerinin yapacağı değerlendirmeler sonucu dereceye girenlerin isimleri 12 Kasım 2020 tarihinde saat 17.00 itibari ile kurumsal web sitemiz olan www.kahramanmaras.bel.tr adresinden ilan edilecek” denilerek bilgi verildi.