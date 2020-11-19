Şiir ve Edebiyat Günleri’nin Özel Oturumları devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri arasında yer alan “Özel Oturum: ‘Kıssa, Hikaye, Öykü: Dramatik Dönüşüm” sanatseverlerle buluştu. Kültürpark konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Handan Acar Yıldız üstlendi. Yazar Güray Süngü, Abdullah Harmancı ve Yıldız Ramazanoğlu’nun katıldığı oturumda edebi türlerin yaşadığı değişim ve dönüşüm anlatıldı.

Safahat Bir Destandı

Etkinlikte kendi eserlerini oluşturma sürecinde destanların etkilerinden bahseden Yazar Yıldız Ramazanoğlu, “Herkes kendi hikayesini oluşturmak ister. Belleğin içinden seçici bir algıyla birçok şeyi destanlaştırır. Bunları yaparken ben her zaman destanlara başvurdum. Mesela insanlar kendini nasıl anlatıyor? Toplumlar kendinden nasıl söz ediyor? Kahramanlıkları nasıl yükseltiyorlar? İşte Oğuz Kağan, Gılgamış, Manas gibi destanlar bu konuda bize ipuçları veriyor. Mehmet Akif’in Safahat’i de bu anlamda bir destan olarak görülebilir. Edebiyatın farklı kaynaklarında ürün verebilmek için destanlardan yararlanmak lazım” diye konuştu.

Dönüşümün Millî Karakteri

Edebiyattaki dönüşüm üzerine değerlendirmelerde bulunan Yazar Abdullah Harmancı, “Dönüşümü anlamak için gelenek haline gelen edebiyatın anlatısını kavramak gerekiyor. Çünkü bütün mesele aslında neyi nasıl anlattığımız. Batı geleneği kendi kültürel kodlarını muhafaza ederek dönüşürken, bizim edebi eserlerimizin dönüşümünün İslam ve Türk geleneklerini muhafaza edemediği aşikâr. Dönüşüm millî kodlarını koruduğu müddetçe karakteristik kalabilir” dedi.

Biçimler İnsansızlaşıyor

Yazar Güray Süngü ise, “Ben asıl dramatik dönüşümün sanatın insansızlaşması olduğunu düşünüyorum. Edebiyat tıpkı çağlar gibi sistemli bir şekilde değişim ve dönüşüme uğrayacaktır. Fakat çağların insanlar üzerindeki etkileri, anlatım biçimlerini etkileme tarzı postmodernizmin insani bir takım hassasiyetlerden uzaklaşmış bir edebiyatın doğmasına sebep oldu” ifadelerini kullandı.