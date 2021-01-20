Şiir yarışması sonuçlarının tarihi belli oldu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz şiir yarışması başvurularının sona erdiğini belirterek, sonuçların 12 Şubat 2021 tarihinde açıklanacağını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 20.01.2021, 14:56
Şiir yarışması sonuçlarının tarihi belli oldu

1 Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 15 Ocak 2021 tarihinde sona eren Elbistan temalı şiir yarışmasına, 261 şair 312 şiir ile katıldı. 4 kişilik jüri üyesinde oluşan komisyona teslim edilen şiirlerde değerlendirme süreci başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, başta yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Başkan Gürbüz yaptığı değerlendirmede, “Kendisine şiir yazdıran şehir Elbistan’ımız türküleri, deyişleri ve ağıtları ile zengin bir tarih ve kültür geçmişine sahip. İlçemizin bu birikimini sözlü ve yazılı olarak dile getiren şairimiz ve yazarlarımız var. Hepsi de dizeleri ve yazıları ile şehrimize, kültürümüze dair çok özel çalışmalara imza atıyorlar. Elbistan Belediyesi olarak bu güzelliğe güzellik katmak ve en özelini ortaya çıkarmak için ana teması Elbistan olan bir şiir yazılması amacıyla şiir yarışması düzenlemiştik. Yarışma başvurularımız 15 Ocak itibariyle tamamlanmıştır. Yarışmamıza 261 şair 312 şiiri ile katılarak rekor sayıda bir başvuru yapılmıştır. Özellikle yavru vatan KKTC ve Türkiye’nin her yerinden başvuru yapan tüm şair kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Şiirler, şair ve yazarlar Mehmet Taş, Mehmet Gözükara, Mahir Başpınar ve Edebiyet Öğretmeni Akif Dut’tan oluşturulan seçici kurul üyelerimize teslim edilmiş ve titiz bir değerlendirme süreci başlamıştır. Sonuçlar 12 Şubat 2021 tarihinde açıklanarak kamuoyuna duyurulacaktır. Şiir yarışmamızın sonuçlarının daha şeffaf olarak açıklanması için Rumuz isimler üzerinden değerlendirme yapılmaktadır” dedi.

Kaybedeni olmayan bir yarışma

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “Kaybedeni olmayan bu yarışmada birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ve plaketler verilecektir. Ayrıca jüri özel ödülleri de olacak. Diğer yandan komisyonumuz tarafından seçilen en güzel şiirler kitap olarak basılarak halkımıza dağıtacağız” ifadelerine yer verdi.

#şiir #yarışma #Elbistan #Kahramanmaraş
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