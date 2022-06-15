Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türk edebiyatının usta isimlerinden Cahit Zarifoğlu’nu anma programı gerçekleştirildi. Cahit Zarifoğlu Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ‘Şiirin Zarif Prensi’ temalı anma programında Araştırmacı – Yazar Serdar Yakar, öğrencilerle bir araya geldi. Programda, Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Cahit Zarifoğlu’nun unutulmaz eserlerini seslendirdi. Etkinlikte katılımcılara Kültür Yayınları’ndan Şiirin Zarif Prensi: Cahit Zarifoğlu adlı kitap hediye edildi. Anma programında Yazar Serdar Yakar, kaleme aldığı eserlerini de öğrenciler için imzaladı. Öğrenciler, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.