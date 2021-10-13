Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nda final heyecanı

Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması final programı 14 Ekim Perşembe günü NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 14:21 13.10.2021, 14:46
Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nda final heyecanı

“Aşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışmasında” final sonrası dereceye giren katılımcılar jüri üyeleri tarafından belirlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor Ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması final programının detayları Aksu Haber'e anlattı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak programda, finalistler Hatice Gökçeli, Hande Akpınar Alicem Atmaca, Gizem Ergün, Fatih Furkan Pehlivan, Süleyman Güçlü, Ali Çorukcu, Gamze Keklicek, Arzu Gemli Nedirli ve Buğrahan Sezen performanslarını sergileyecek.

#Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması #Aksu Haber #aksu tv haber
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