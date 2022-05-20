Âşık Mahzuni Şerif Unutulmaz Eserleriyle Anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, birbirinden renkli ve eğlenceli kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraşlı Türk Halk Ozanı Âşık Mahzuni Şerif’i Anma Konseri gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler adeta akın etti. Program öncesi salonda, Âşık Mahzuni Şerif’in hayatını anlatan kısa film katılımcılara izletildi. Sevilen sanatçı Âşık Mahzuni Şerif’in unutulmaz eserlerinin seslendirildiği gecede; Türk Halk Müziği Sanatçıları Hatice Gökçeli, Furkan Pehlivan, Alper Şakalar ve Deniz Gürdal performanslarıyla dinleyicilerden alkış aldı. Âşık Mahzuni Şerif’in İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım, Mamudo Kurban, Boşu Boşuna gibi birbirinden değerli eserlerinin seslendirildiği gecede dinleyiciler de hep bir ağızdan türkülere eşlik etti. Program, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’nun sanatçılara çiçek takdimiyle noktalandı