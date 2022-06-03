Âşık Mahzuni Şerif’in Unutulmaz Eserleri Hep Bir Ağızdan Seslendirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkoğlu’nda Kahramanmaraşlı Türk Halk Ozanı Âşık Mahzuni Şerif’i Anma Konseri gerçekleştirildi. Misak – ı Milli Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevilen sanatçı Âşık Mahzuni Şerif’in unutulmaz eserlerinin seslendirildiği gecede; Türk Halk Müziği Sanatçıları Hatice Gökçeli, Furkan Pehlivan, Alper Şakalar, Bilocan ve Deniz Gürdal performanslarıyla müzikseverlerden alkış aldı. Büyük bir ilgiyle gerçekleştirilen etkinlikte dinleyiciler de hep bir ağızdan sanatçılara eşlik etti.