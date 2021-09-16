Âşıklar Festivali ilk gününde üç ilçede!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar ve Ozanlar Festivali’ne yarın üç ilçeyle start veriliyor. 17 Eylül Cuma günü saat 17.30’da Andırın Kışla Bahçesi’nde düzenlenecek ilk etkinlikle başlayacak programlar, Pazarcık’ta ise saat 19.00’da Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Kentin merkez ilçelerinden Onikişubat’ta ise 20.00’da başlayacak programlar, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nda sanatseverleri ağırlayacak.

Onikişubat’ta Coşku Dolu Program

Düzenlenecek etkinliklere Türkiye’nin 81 ilinden âşık ve halk ozanlarının yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgizistan, İran, Irak ve Gürcistan’tan da katılım olacak. Şehir merkezinin yoğun mesire alanlarından Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde düzenlenecek etkinliklerde, Anadolu’nun farklı yörelerinden halk türküleri ve deyişler katılımcılarla beraber coşkuyla seslendirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada etkinliklere tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.