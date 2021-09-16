Âşıklar Festivali ilk gününde üç ilçede!
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar ve Ozanlar Festivali” etkinlikleri yarın üç ilçede vatandaşlarla buluşacak. Kent merkezinde ise 17 Eylül Cuma günü (yarın) Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde düzenlenecek festivalde halk türküleri ve deyişler kulakların pasını silecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar ve Ozanlar Festivali’ne yarın üç ilçeyle start veriliyor. 17 Eylül Cuma günü saat 17.30’da Andırın Kışla Bahçesi’nde düzenlenecek ilk etkinlikle başlayacak programlar, Pazarcık’ta ise saat 19.00’da Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Kentin merkez ilçelerinden Onikişubat’ta ise 20.00’da başlayacak programlar, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nda sanatseverleri ağırlayacak.
Onikişubat’ta Coşku Dolu Program
Düzenlenecek etkinliklere Türkiye’nin 81 ilinden âşık ve halk ozanlarının yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgizistan, İran, Irak ve Gürcistan’tan da katılım olacak. Şehir merkezinin yoğun mesire alanlarından Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde düzenlenecek etkinliklerde, Anadolu’nun farklı yörelerinden halk türküleri ve deyişler katılımcılarla beraber coşkuyla seslendirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada etkinliklere tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.
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