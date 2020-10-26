Silah Arkadaşları Ali Kaya’yı unutmadı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği anda otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Merhum Polis Ali KAYA için mesai arkadaşları tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

KAHRAMANMARAŞ 26.10.2020, 14:17
Silah Arkadaşları Ali Kaya’yı unutmadı!

Merhum Polis memuru Ali Kaya’yı unutmayan meslektaşları, silah arkadaşları Adıyaman Yarmakaya Köyünde kabri başında mevlit okuttular.

Sosyal mesafe ve maske kuralının itinayla uygulandığı Mevlid-i Şerif'te Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından katılanlara ikramda bulunuldu.

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