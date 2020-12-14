Silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı

Kahramanmaraş’ta kendi silahından çıkan mermiyle ağır yaralanan fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Taş Mescidin önüne gelen fabrika işçisi İ.A. (38) henüz belirlenemeyen nedenle silahından çıkan merminin karın kısmına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bölge bulanan polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.A. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İ.A. yaralanmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Güncel46