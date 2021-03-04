Sim Sırma coğrafi işaret tescili aldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında yapılan başvuru neticesinde, Türk Marka ve Patent Kurumu incelemelerinin ardından 2021 yılında tescil edilen Sim Sırma, Kahramanmaraş'ın tescilli 13. ürünü olmuştur.

